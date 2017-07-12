Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко просит создать Министерство ветеранов

Среда, 12 июля 2017, 15:19

Президент Петр Порошенко выступает с инициативой рассмотреть возможность создания в Украине министерства по вопросам ветеранов.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Сумы в среду.

"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, ведь именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отчизны", – заявил Порошенко.

По словам главы государства, нужно сделать все возможное для того, чтобы ветераны чувствовали свою защищенность со стороны государства.

"За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч украинских воинов. Хочу поблагодарить каждого ветерана АТО", – сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что по его поручению по всей Украине создают центры помощи участникам АТО. Он открыл такой в Сумах.

"Сегодня открываем Центр помощи участникам АТО для 6 тысяч участников боевых действий Сумщины. Центр должен как можно скорее вернуть наших ветеранов к нормальной жизни и оказать им помощь в реабилитации", – сказал президент.

Также он открыл в Сумах Казацкий крест.

 
Пресс-служба президента

Этот памятный знак создан в память защитников Украины. Этот символ является копией изображения на окладе Евангелия, подаренного кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским Пустовойтовской церкви.

"Интерфакс-Украина", "Украинская правда"

Темы: ПорошенкоАТОКабинет министровВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: