Порошенко просит создать Министерство ветеранов

Президент Петр Порошенко выступает с инициативой рассмотреть возможность создания в Украине министерства по вопросам ветеранов.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Сумы в среду.



"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, ведь именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отчизны", – заявил Порошенко.

По словам главы государства, нужно сделать все возможное для того, чтобы ветераны чувствовали свою защищенность со стороны государства.

За моїм дорученням по всій державі створюються Центри допомоги учасникам АТО. Ми також маємо створити Міністерство у справах ветеранів pic.twitter.com/VlmoQfLZwz — Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2017

"За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч украинских воинов. Хочу поблагодарить каждого ветерана АТО", – сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что по его поручению по всей Украине создают центры помощи участникам АТО. Он открыл такой в Сумах.



"Сегодня открываем Центр помощи участникам АТО для 6 тысяч участников боевых действий Сумщины. Центр должен как можно скорее вернуть наших ветеранов к нормальной жизни и оказать им помощь в реабилитации", – сказал президент.



Также он открыл в Сумах Казацкий крест.

Пресс-служба президента

Этот памятный знак создан в память защитников Украины. Этот символ является копией изображения на окладе Евангелия, подаренного кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским Пустовойтовской церкви.

Сьогодні ми відкриваємо Козацький хрест борцям за волю України. Він є символом нерозривного зв’язку різних поколінь наших захисників — Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2017

"Интерфакс-Украина", "Украинская правда"