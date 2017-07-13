Активісти перекрили всі виходи з ВР, поліція - Грушевського
Активісти перекрили виходи з ВР Активісти, які зібралися під Верховною радою, заблокували виходи та боковий виїзд для депутатів.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
Зокрема представники Нацкорпусу повністю загородили бічний паркан до вулиці Грушевського та перерили автомобільний виїзд з внутрішнього двору парламенту.
З боку вулиці Садової біля комітетів підземний прохід до Ради також заблоковано – заблоковано всю будівлю комітету, з якого веде підземний перехід.
У свою чергу поліція, станом на 10:55 перекрила вулицю Грушевського.
Вона намагалася відтіснити протестувальників від входу.
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