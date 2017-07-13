Активісти перекрили всі виїзди з ВР, поліція - Грушевського
Четвер, 13 липня 2017, 11:00
Активісти, які зібралися під Верховною радою, заблокували виїзди для депутатів.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
Зокрема представники Автомайдану та пізніше Нацкорпусу повністю загородили бічний паркан до вулиці Грушевського та перекрили автомобільний виїзд з внутрішнього двору парламенту.
З боку вулиці Садової біля комітетів підземний прохід до Ради також заблоковано – заблоковано всю будівлю комітету, з якого веде підземний перехід.
У свою чергу поліція, станом на 10:55 перекрила вулицю Грушевського.
Вона намагалася відтіснити протестувальників від входу.
Роман Кравець, Оксана Коваленко, УП