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Активісти перекрили всі виїзди з ВР, поліція - Грушевського

Четвер, 13 липня 2017, 11:00

Активісти, які зібралися під Верховною радою, заблокували виїзди для депутатів.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Зокрема представники Автомайдану та пізніше Нацкорпусу повністю загородили бічний паркан до вулиці Грушевського та перекрили автомобільний виїзд з внутрішнього двору парламенту.

З боку вулиці Садової біля комітетів підземний прохід до Ради також заблоковано – заблоковано всю будівлю комітету, з якого веде підземний перехід.

 
Роман Кравець, УП

У свою чергу поліція, станом на 10:55 перекрила вулицю Грушевського.

 

Вона намагалася відтіснити протестувальників від входу.

 
тата пеклун, для уп
 
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тата пеклун, для уп

Роман Кравець, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаакціїполіція
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