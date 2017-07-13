В ЄС замінили заяву саміту "особистою думкою" про європейський вибір України
Лідери Європейського союзу та України уникнули відповіді на запитання про підсумкову заяву саміту Україна-ЄС під час прес-конференції за підсумками зустрічі.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Петро Порошенко, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер у своїх промовах не згадали про підсумкову заяву, яку зазвичай вважають невід’ємним підсумком самітів ЄС із іншими державами.
На пряме запитання журналіста про те, чи була схвалена заява і чи є в ній згадка про європейський вибір України, вони також не відповіли, натомістьТуск нагадав про те, що ця теза міститься в преамбулі Угоді про асоціацію.
"Я лише повторю те, що я сказав про найважливішу частину найважливішого документу, угоди про асоціацію. І це не слоган. В ній записане, що Європейський союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір", - заявив Туск.
Туск також додав, що підтримує це положення, але наголосив, що цю заяву робить від свого імені, а не від імені ЄС. "Це також наша особиста думка, моя і Жан-Клода Юнкера. І це не випадково, що думка президентів двох європейських інституцій співпадає, коли йдеться про відносини України та ЄС", - заявив він.
Як повідомляла "Європейська правда", схвалення підсумкової заяви саміту Україна-ЄС було заблоковане через небажання окремих країн підтримувати дане положення Угоди про асоціацію. Через це президенти не змогли схвалити документ від імені всього Європейського союзу.
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