В ЕС заменили заявление саммита "личным мнением" о европейском выборе Украины

Лидеры Европейского Союза и Украины избежали ответа на вопрос о итоговом заявление саммита Украина-ЕС во время пресс-конференции по итогам встречи.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Петр Порошенко, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер в своих речах не упомянули об итоговом заявление, которое обычно считают неотъемлемым итогом саммитов ЕС с другими государствами.

На прямой вопрос журналиста о том, было ли одобрено заявление и есть ли в нем упоминание о европейском выборе Украины, они также не ответили, но Туск напомнил о том, что этот тезис содержится в преамбуле Соглашения об ассоциации.

"Я только повторю то, что я сказал о важнейшей части важнейшего документа, соглашение об ассоциации. И это не слоган. В ней записано, что Европейский Союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор", - заявил Туск.

Туск также добавил, что поддерживает это положение, но подчеркнул, что это заявление делает от своего имени, а не от имени ЕС. "Это также наше личное мнение, мое и Жан-Клода Юнкера. И это не случайно, что мнение президентов двух европейских институтов совпадает, когда речь идет об отношениях Украины и ЕС", - заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", одобрение итогового заявления саммита Украина-ЕС было заблокировано из-за нежелания отдельных стран поддерживать данное положение Соглашения об ассоциации. Поэтому президенты не смогли одобрить документ от имени всего Европейского Союза.