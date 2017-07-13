Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС замінили заяву саміту "особистою думкою" про європейський вибір України

Четвер, 13 липня 2017, 14:08

Лідери Європейського Союзу та України уникнули відповіді на запитання про підсумкову заяву саміту Україна-ЄС під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Петро Порошенко, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер у своїх промовах не згадали про підсумкову заяву, яку зазвичай вважають невід’ємним підсумком самітів ЄС із іншими державами.

На пряме запитання журналіста про те, чи була схвалена заява і чи є в ній згадка про європейський вибір України, вони також не відповіли, натомість Туск нагадав про те, що ця теза міститься в преамбулі Угоди про асоціацію.

"Я лише повторю те, що я сказав про найважливішу частину найважливішого документу, угоди про асоціацію. І це не слоган. В ній записане, що Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір", - заявив Туск.

Туск також додав, що підтримує це положення, але наголосив, що цю заяву робить від свого імені, а не від імені ЄС. "Це також наша особиста думка, моя і Жан-Клода Юнкера.  І це не випадково, що думка президентів двох європейських інституцій співпадає, коли йдеться про відносини України та ЄС", - заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", схвалення підсумкової заяви саміту Україна-ЄС було заблоковане через небажання окремих країн підтримувати дане положення Угоди про асоціацію. Через це президенти не змогли схвалити документ від імені всього Європейського Союзу.

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
ЄС
У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: