Під Радою "святкують" дозвіл на арешт Добкіна

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Четвер, 13 липня 2017, 19:19

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться у будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.

Біля будівлі Ради "святкували" близько 300 осіб, передає "Інтерфакс-Україна".  

Вони з прапорами націоналістичних рухів і організацій перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг.

Активісти також запалили кілька димових шашок і перенесли на вул. Грушевського з площі Конституції залізні бочки.

Правоохоронці проведення даних дій не перешкоджають.

Співробітники патрульної позиції почали направляти всі автомобілі в об'їзд по вул. Садової.

Як відомо, Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

Теми: Верховна Рада прокуратура Добкін
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