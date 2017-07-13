Під Радою "святкують" дозвіл на арешт Добкіна

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться біля будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.

Біля будівлі Ради "святкували" близько 300 осіб, передає "Інтерфакс-Україна".

Вони з прапорами націоналістичних рухів і організацій перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг.

Активісти також запалили кілька димових шашок і перенесли залізні бочки з площі Конституції на вул. Грушевського.

Правоохоронці проведенню цих дій не перешкоджають.

Співробітники патрульної позиції почали направляти всі автомобілі в об'їзд по вул. Садовій.

Як відомо, Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.