НАЗК знайшло порушення в е-декларації Петренка за 2015 рік

Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації міністра юстиції Павла Петренка за 2015 рік.

Про це повідомляють в п'ятницю "Українські новини", посилаючись на джерело в НАЗК.

За словами співрозмовника агентства, відповідний висновок був затверджений на засіданні агентства 14 липня.

Перевірка декларації встановила, що Петренко при внесенні відомостей до документ вказав, що почав орендувати квартиру площею 144 кв. м в Києві в травні 2009 року.

Однак відповідно до наданої ним копією договору, право оренди на цю квартиру починається тільки з листопада 2014 року.

Також міністр зазначив, що придбав право на квартиру площею 63 кв. м в Києві в червні 2011 року.

Однак, за наявною інформацією, за вказаною адресою Петренко зареєстрований тільки в 2015 році.

Крім того, Петренко вказав у декларації, що набув право на автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску в травні 2013 року, проте згідно копії договору найму транспортного засобу, термін його дії починається з грудня 2014 року.

У той же час за результатами перевірки декларації фактів суміщення і конфлікту інтересів у Петренко не встановлено.

В результаті НАЗК вирішило, що Петренко при подачі декларації за 2015 рік порушив вимоги п. 2 і 3 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".

При цьому відсутні підстави для притягнення Петренка до адміністративної або кримінальної відповідальності.

НАЗК надало міністру 30 календарних днів для подачі виправленої декларації.

Як відомо, НАЗК ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.

9 червня член НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що подав у відставку, і опублікував заклик підтримати законопроект щодо "перезавантаження".

Міністр юстиції Павло Петренко наголошував на необхідності зміни керівного складу Національного агентства з питань запобігання корупції через невиконання ним службових обов’язків.

Як повідомлялось, весною 2017 року були перебої роботи сайту електронного декларування. Через це чиновники не могли подавати свої декларації.

Прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через збої в роботі системи електронних декларацій.

Глава НАЗК Наталя Корчак свою провину в цьому заперечує.