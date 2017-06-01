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Затримка з результатами перевірки декларацій: Корчак звинувачує Радецького

Четвер, 1 червня 2017, 17:33

НАЗК не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра, бо відповідальний за її проведення заступник голови НАЗК Руслан Радецький не надав належним чином оформлених документів про її результати. 

Про це заявила журналістам у четвер голова НАЗК Наталія Корчак, повідомляє "Укрінформ".

"Руслан Радецький є уповноваженою особою, є членом Нацагентства, який відповідає за даний напрямок, тобто здійснює дану перевірку, потім приймається рішення про результати проведення даної перевірки. На сьогодні Радецький не надав належним чином оформлені документи, які засвідчують, яких результатів він дійшов, тому немає за що голосувати", - сказала Корчак.

Глава агентства зазначила, що отримані від Радецького матеріали були передані на ознайомлення громадській раді НАЗК. Окрім того, вона постійно порушує питання належного оформлення результатів перевірки.

"Тому всі питання, будь ласка, адресуйте виключно тій людині, якій було доручено провести цю перевірку", – резюмувала Корчак. 

Як повідомлялося, Національне агентство із запобігання корупції на засіданні 31 травня з третьої спроби не змогло затвердити висновок щодо електронної декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та міністрів за 2015 рік.

Як відомо, в НАЗК триває конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку за те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня минав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Теми: НАЗК
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