Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петренко назвав два варіанти зміни НАЗК  

Вівторок, 13 червня 2017, 16:36

Міністр юстиції України Павло Петренко наголосив на необхідності зміни керівного складу Національного агентства з питань запобігання корупції через невиконання ним службових обов’язків.

Таку заяву зробив міністр в ефірі телеканалу "112. Україна".

"Прем’єр-міністр озвучував позицію: або керівництво НАЗК іде у відставку, що дає можливість провести повторний конкурс, призначити тих осіб, які будуть виконувати свої обов’язки, або парламент приймає такий закон, який дає можливість "перезавантаження" даного органу", - йшлось у заяві Петренка.

Він наголосив, що перевірок чекають понад 100 тисяч декларацій за 2015 рік, і близько 1 млн декларацій за 2016.

Петренко зауважив, що, відповідно до законодавства, звільнення членів керівництва Національного агентства не можливе без їхньої згоди.

"Громадська рада при НАЗК так само озвучила лише два шляхи виходу із ситуації: або прийняття закону про "перезавантаження" … або відставка тих осіб, які фактично не виконують свої обов’язки", – додав міністр.

Як відомо, НАЗК ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.

9 червня член НАЗК Рябошапка заявив, що подав у відставку, і опублікував заклик підтримати законопроект щодо "перезавантаження".

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: