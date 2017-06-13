Петренко назвав два варіанти зміни НАЗК  

Міністр юстиції України Павло Петренко наголосив на необхідності зміни керівного складу Національного агентства з питань запобігання корупції через невиконання ним службових обов’язків.

Таку заяву зробив міністр в ефірі телеканалу "112. Україна".

"Прем’єр-міністр озвучував позицію: або керівництво НАЗК іде у відставку, що дає можливість провести повторний конкурс, призначити тих осіб, які будуть виконувати свої обов’язки, або парламент приймає такий закон, який дає можливість "перезавантаження" даного органу", - йшлось у заяві Петренка.

Він наголосив, що перевірок чекають понад 100 тисяч декларацій за 2015 рік, і близько 1 млн декларацій за 2016.

Петренко зауважив, що, відповідно до законодавства, звільнення членів керівництва Національного агентства не можливе без їхньої згоди.

"Громадська рада при НАЗК так само озвучила лише два шляхи виходу із ситуації: або прийняття закону про "перезавантаження" … або відставка тих осіб, які фактично не виконують свої обов’язки", – додав міністр.

Як відомо, НАЗК ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.

9 червня член НАЗК Рябошапка заявив, що подав у відставку, і опублікував заклик підтримати законопроект щодо "перезавантаження".

Софія Лукашова, для УП