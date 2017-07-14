Парубій розпустив нардепів до осені

Спікер парламенту Андрій Парубій закрив 6-ту сесію Верховної Ради восьмого скликання.

Про це він оголосив на засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

"Всього за час роботи цієї сесії було проведено 65 пленарних засідань, ухвалено 125 законів в цілому, з них – 25 в ратифікації. Було прийнято 38 законів у першому та повторному читаннях. На цій сесії ухвалено 186 постанов та інших актів", – підбив підсумки Парубій.

За словами спікера, під час 6-сесії парламент зазнав "безпрецедентних атак", які "підсилювали своїми діями деякі народні депутати", однак висловив сподівання, що і в подальшому Рада впорається з усіма викликами.

"Нагадую, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями. Дякую усім за плідну роботу. Шосту сесію Верховної Ради України оголошую закритою", – сказав Парубій.

Згідно з календарним планом 7-ма сесія має відкритися 5 вересня 2017 року.

Як відомо, раніше Верховна Рада ухвалила календарний план 7-ї сесії – такий, щоб робота українських делегацій за кордоном не накладалася в часі на роботу українського парламенту.

Водночас, депутати не дійшли згоди щодо продовження роботи 6-ї сесій ВР влітку, до 5 вересня.

Валентина Романенко, УП