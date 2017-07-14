Україна просить європейців арештувати рахунки Клименка

Україна просить європейські країни заблокувати кошти екс-міністра доходів та зборів України Олександра Клименка, розміщені у їхніх банках.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та головний військовий прокурор Анатолій Матіос на спільному брифінгу щодо п’ятничних обшуків.

"Ми з Анатолієм Васильовичем провели спільну зустріч із послами G7 деякий час тому, де проінформували їх про деякі деталі і попросили про участь спецслужб тих країн, за політичної волі відповідних урядів, щоб прискорити процес щодо арешту грошей. Тому що нам не вистачає деяких процесуальних дій за кордоном", – заявив Аваков

Матіос додав: "Транш у 788 мільйонів доларів, які завів Клименко з офшорних юрисдикцій, ми відсьогодні будемо оформляти відповідні документи і пересилати їх нашим партнерам, із ким є міжнародні правові угоди, щоб вони блокували рахунки, якої діють до сьогодні у банках європейських країн".

"Ми це встановили. Нам довелося це робити трохи довше – тепер ми можемо з конкретними доказами, які ми й сьогодні здобули, надати підтвердження банківським установам і правоохоронним органами європейських країн, що ці гроші мають незаконне злочинне походження і легалізовані через систему банківських установ Європейського Союзу", – сказав він

"Якщо будуть залишки там на цих рахунках – а ми переконані, що вони є, – наші партнери зобов’язані за рішенням українського суду їх арештувати для початку", – додав Мітос.

Рік тому Клименко заявив, що суд Євросоюзу 10 червня 2016 року зняв із нього першу хвилю санкцій, накладених у квітні 2014 року.

14 червня 2017 року українське слідство заочно повідомило Клименку про підозру в заподіянні збитків України на суму 96 мільярдів гривень (12 мільярдів доларів за курсом 8 гривень за 1 долар).

Олена Рощенко, УП