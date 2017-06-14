Матіос: Клименку повідомлено про підозру за 96 мільярдів

Прокуратура заочно повідомила екс-міністра доходів і зборів Олександру Клименку про підозру в створенні та участі в злочинній організації і зловживанні службовим становищем.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Перебуваючому у глибокій еміграції через страх повернутися на Батьківщину екс-мінздоху Клименку О.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364 КК України (створення і участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем)", – написав він.

"Повідомлення про підозру направлено Клименку О.В. у спосіб, передбачений КПК України", - додав Матіос.

"Як сказав би у такому випадку Ляшко: "Вкрала Скотиняка 96 мільярдів людських грошей". Підтверджую – Кліменко енд компані (і ті, що гелікоптерами вже "прилетіли", і ті, що у придорожніх мотелях у Білгородській області РФ від страху спиваються, і ті, що по норах ховаються) дійсно обґрунтовано підозрюються у нанесенні збитків державі на суму 96 мільярди гривень ( при курсі $ на той час 8 грн.)", - зазначив він.

"Але ми йдемо за ними. В одному темпі. Безпристрасно і невідворотно. Для одягання на їхні рученьки українського намиста заслужених кайданок", - додав Матіос.

Як відомо, 24 травня голова МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

У той же день правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції.

За словами військового прокурора Анатолія Матіоса, в даний час обшуки проводяться відносно керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

Він поінформував, що очікується прибуття вертольотів з затриманими зі сходу і півдня країни, після чого вони будуть доставлені в Генпрокуратуру для повідомлення про підозру.

Матіос підкреслив, що це тільки "перша хвиля затримань".

Українська правда