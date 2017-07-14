Після перевірок "Укроборонпрому" відсторонено 25 керівників держпідприємств

288 переглядів
П'ятниця, 14 липня 2017, 17:05

За результатами перевірок служби внутрішньої безпеки Укроборонпрому відсторонили 25 керівників державних підприємств та попередили розкрадання 631 мільйона гривень.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту у Львівський бронетанковий завод у п’ятницю.

"Я хотів подякувати службі внутрішньої безпеки Укроборонпрому, за матеріалами якої порушена 41 кримінальна справа і передана в прокуратуру. Значна кількість справ перебуває вже в судах, попереджена крадіжка 631 мільйона гривень", - заявив Порошенко.

"Хочу повідомити, що за результатами перевірок відсторонено 25 керівників державних підприємств", - додав президент.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами САП затримали директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

Олег Твердь, УП

Теми: Укроборонпром Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Фінансування оборонки: радянські атавізми та неконтрольовані монстри 22 червня 2017, 16:00
НАТО пропонує "Укроборонпрому" участь у своїх тендерах 30 травня 2017, 11:25
НАКО пропонує допомогу у відборі наглядачів для "Укроборонпрому" 24 травня 2017, 13:53
powered by lun.ua
Головні новини
В Єгипті в наслідок нападу у готелі загинули 2 українці – Reuters
ГПУ повідомила підозру Черновецькому
СБУ заявляє, що піймала в Києві російського шпигуна
На меткомбінаті в Маріуполі сталася аварія: є жертви
Усі новини
Креативна Словенія

Постіндустріальний Марібор долає депресію культурою

Боротися, щоб перемогти

Життєвий шлях голови Київського братства ОУН-УПА Ореста Васкула