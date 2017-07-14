После проверок на "Укроборонпроме" отстранены 25 руководителей госпредприятий

По результатам проверок службы внутренней безопасности Укроборонпрома отстранили 25 руководителей государственных предприятий и предупредили хищение 631 миллионов гривен.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита во Львовский бронетанковый завод в пятницу.

"Я хотел поблагодарить службу внутренней безопасности Укроборонпрома, по материалам которой возбуждено 41 уголовное дело и передано в прокуратуру. Значительное количество дел находится уже в судах, предупреждена кража 631 миллиона гривен", - заявил Порошенко.

"Хочу сообщить, что по результатам проверок отстранены 25 руководителей государственных предприятий", - добавил президент.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами САП задержали директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд чиновников Вооруженных сил за коррупционную схему с применяемыми двигателями.