Після перевірок "Укроборонпрому" відсторонено 25 керівників держпідприємств
За результатами перевірок служби внутрішньої безпеки Укроборонпрому відсторонили 25 керівників державних підприємств та попередили розкрадання 631 мільйона гривень.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту у Львівський бронетанковий завод у п’ятницю.
"Я хотів подякувати службі внутрішньої безпеки Укроборонпрому, за матеріалами якої порушена 41 кримінальна справа і передана в прокуратуру. Значна кількість справ перебуває вже в судах, попереджена крадіжка 631 мільйона гривень", - заявив Порошенко.
"Хочу повідомити, що за результатами перевірок відсторонено 25 керівників державних підприємств", - додав президент.
Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами САП затримали директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.
Олег Твердь, УП