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Після перевірок "Укроборонпрому" відсторонено 25 керівників держпідприємств

П'ятниця, 14 липня 2017, 17:05

За результатами перевірок служби внутрішньої безпеки Укроборонпрому відсторонили 25 керівників державних підприємств та попередили розкрадання 631 мільйона гривень.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту у Львівський бронетанковий завод у п’ятницю.

"Я хотів подякувати службі внутрішньої безпеки Укроборонпрому, за матеріалами якої порушена 41 кримінальна справа і передана в прокуратуру. Значна кількість справ перебуває вже в судах, попереджена крадіжка 631 мільйона гривень", - заявив Порошенко.

"Хочу повідомити, що за результатами перевірок відсторонено 25 керівників державних підприємств", - додав президент.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами САП затримали директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

Олег Твердь, УП

Теми: УкроборонпромПорошенко
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