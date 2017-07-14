У Єгипті внаслідок нападу в готелі загинули 2 українців – Reuters

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П'ятниця, 14 липня 2017, 17:16

У Єгипті невідомий із ножем напав на мешканців готелю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, загинули два українських туристи, ще чотири людини отримали поранення.

Інцидент стався в курортному місті Хургада. Мотиви нападника поки не відомі. Його затримали.

Як відомо, у 2016 році у результаті нападу на готель у Хургаді постраждали два громадянина Австрії й один підданий Швеції. 

Вогонь у готелі відкрили три людини, одна з них тримала чорний прапор, нападники викрикували релігійні ісламські гасла.

За словами члена правління асоціації туристичних палат Єгипту Хусама Шаїра, усі троє нападників були вбиті поліцейськими.

Теми: Єгипет убивство
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