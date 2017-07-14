У Єгипті внаслідок нападу в готелі загинули 2 українців – Reuters

У Єгипті невідомий із ножем напав на мешканців готелю.

Про це повідомляє агентство Reuters.



За даними агентства, загинули два українських туристи, ще чотири людини отримали поранення.



Інцидент стався в курортному місті Хургада. Мотиви нападника поки не відомі. Його затримали.

Як відомо, у 2016 році у результаті нападу на готель у Хургаді постраждали два громадянина Австрії й один підданий Швеції.

Вогонь у готелі відкрили три людини, одна з них тримала чорний прапор, нападники викрикували релігійні ісламські гасла.

За словами члена правління асоціації туристичних палат Єгипту Хусама Шаїра, усі троє нападників були вбиті поліцейськими.