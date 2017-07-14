Погибшими в Египте в результате нападения в отеле оказались не украинцы

В Египте неизвестный с ножом напал на жителей отеля.



Об этом сообщает агентство Reuters.



По данным агентства, погибли два украинских туриста, еще четыре человека получили ранения. Позже в посольстве Украины в Египте опровергли гибель украинцев.



Инцидент произошел в курортном городе Хургада. Мотивы нападавшего пока не известны. Его задержали.

Как известно, в 2016 году в результате нападения на отель в Хургаде пострадали два гражданина Австрии и один подданный Швеции.

Огонь в отеле открыли три человека, один из них держал черный флаг, нападавшие выкрикивали религиозные исламские лозунги.

По словам члена правления ассоциации туристических палат Египта Хусам Шаир, все трое нападавших были убиты полицейскими.