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Загиблими у Єгипті внаслідок нападу в готелі виявилися не українці

П'ятниця, 14 липня 2017, 17:16
Загиблими у Єгипті внаслідок нападу в готелі виявилися не українці
thesun.co.uk

У Єгипті невідомий із ножем напав на мешканців готелю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, загинули два українських туристи, ще чотири людини отримали поранення. Пізніше у посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців.

Інцидент стався в курортному місті Хургада. Мотиви нападника поки не відомі. Його затримали.

Як відомо, у 2016 році у результаті нападу на готель у Хургаді постраждали два громадянина Австрії й один підданий Швеції. 

Вогонь у готелі відкрили три людини, одна з них тримала чорний прапор, нападники викрикували релігійні ісламські гасла.

За словами члена правління асоціації туристичних палат Єгипту Хусама Шаїра, усі троє нападників були вбиті поліцейськими.

Теми: Єгипетвбивство
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