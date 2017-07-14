У посольстві спростовують загибель українців у Єгипті

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П'ятниця, 14 липня 2017, 18:33

В посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців в Хургаді.

Про це повідомив посол України в Єгипті Геннадій Латій в ефірі "112 каналу".

"Троє осіб напали на туристів, які в місті Хургада відпочивали у двох готелях Sahabia тa Sunny Days El Palacio. Станом на сьогодні ми не підтверджуємо те, що серед постраждалих є громадяни України. За нашою інформацією загинули дві особи", - сказав він.

"За нашою інформацією це можуть бути громадяни або Німеччини, або Вірменії. Також є одна поранена. Вона уродженка України – пані Михайленко Олена Іванівна – вона є громадянкою Російської Федерації", - додав Латій.

 
thesun
 
thesun

Як відомо, раніше агентство Reuters повідомило, що невідомий із ножем напав на мешканців готелю, внаслідок чого загинули двоє українців.

Теми: Єгипет убивство
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