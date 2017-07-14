Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В посольстве опровергают гибель украинцев в Египте

Пятница, 14 июля 2017, 18:33

В посольстве Украины в Египте опровергли гибель украинцев в Хургаде.

Об этом сообщил посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире "112 канала".

"Тое человек напали на туристов, в городе Хургада отдыхали в двух гостиницах Sahabia тa Sunny Days El Palacio. На сегодня мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации погибли два человека", - сказал он.

"По нашей информации это могут быть граждане или Германии, или Армении. Также есть один раненный. Она уроженка Украины - госпожа Михайленко Елена Ивановна - она ​​является гражданкой Российской Федерации", - добавил Латий.

 
thesun
 
thesun

Как известно, ранее агентство Reuters сообщило, что неизвестный с ножом напал на жителей отеля, в результате чего погибли двое украинский.

Темы: Египетубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Египет
В Египте разрешили держать всего 10 пород собак
Крупнейшие египетские музеи и исторические памятники перестали принимать наличные для оплаты за вход
Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP
Последние новости
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
Все новости...
Реклама: