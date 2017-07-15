Тимківа заарештували на 2 місяці

Солом'янський райсуд Києва обрав директору Львівського бронетанкового завода Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту.

Як повідомляють у ЦПК, Тимківу дозволено внести заставу у розмірі 2 млн грн.

Як відомо, 5 нардепів від БПП та Батьківщини були присутні на засіданні суду та просили взяти Тимківа на поруки.

Напередодні НАБУ спільно з прокурорами САП затримали директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

За інформацією слідства, службовці ЗСУ спільно з посадовцями Львівського бронетанкового заводу закуповували запчастини та комплектуючі до бронетанкового озброєння та техніки, розтративши 28,5 млн грн бюджетних коштів.

Українська правда