Нардепи прийшли брати на поруки директора Львівського бронетанкового
У Києві суд обирає запобіжний захід затриманому напередодні директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу.
Як повідомляють у ЦПК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає для Тимківа арешт з альтернативою внесення застави у сумі 28 млн грн.
Адвокат Тимківа у свою чергу заявив, що докази, надані суду САП необґрунтовані, а директор здійснив "ефективну реалізацію коштів, можливо, з невеликими порушеннями".
Також на судовому засіданні присутні нардепи від "БПП" та "Батьківщини", які просять суд дозволу взяти Тимківа на поруки.
Зокрема, з такими пропозиціями до суду звернулися нардепи від БПП Юрій Соловей, Микола Паламарчук, Ігор Алексєєв та Валерій Пацкан, а також від "Батьківщини" Валерій Дубіль.
Як відомо, напередодні НАБУ спільно з прокурорами САП затримали директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.
За інформацією слідства, службовці ЗСУ спільно з посадовцями Львівського бронетанкового заводу, засновником ТОВ та фірмами з ознаками фіктивності за корупційною схемою закупили запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, розтративши 28,5 млн грн бюджетних коштів у 2015 році.
"Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі двигуни, у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо", - повідомили у САП.
Українська правда