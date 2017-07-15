У Туреччині на річницю "перевороту" тисячі людей вийшли на мітинги

У Туреччині в день річниці невдалого "перевороту" тисячі людей беруть участь у численних мітингах і ходах.

Як повідомляє агенція "Анадолу", заходи, присвячені "Дню демократії і національної єдності - 15 липня" проходять у десятках міст Туреччини.

"Десятки тисяч мешканців Стамбула зібралися у трьох різних районах мегаполісу, звідки попрямували ходою до одного з трьох мостів через Босфор", - зазначає видання. Там рік тому під час сутичок загинули 34 мирних мешканця.

Як відомо, в ніч на 16 липня 2016 року група військовослужбовців ЗС Туреччини вчинила спробу збройного захоплення влади в країні. В результаті протистояння загинули 260 осіб.

Влада Туреччини назвала головним натхненником і організатором заколоту ісламського проповідника Фетхуллах Ґюлена, який проживає в США.

Напередодні річниці спроби держперевороту у державній Official Gazette було опубліковано декрет, згідно з яким тисячі держслужбовців у Туреччині відсторонено від роботи. Загалом своїх посад позбулися 7348 осіб.

Детальніше про передумови і наслідки спроби перевороту і про перспективи подальших відносин Туреччини і ЄС - в статті посла Туреччини в Україні "Рік від спроби перевороту: що чекає Туреччину і Євросоюз".