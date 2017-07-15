У Туреччині на річницю "перевороту" тисячі людей вийшли на мітинги

165 переглядів
Субота, 15 липня 2017, 20:54

У Туреччині в день річниці невдалого "перевороту" тисячі людей беруть участь у численних мітингах і ходах.

Як повідомляє агенція "Анадолу", заходи, присвячені "Дню демократії і національної єдності - 15 липня" проходять у десятках міст Туреччини.

"Десятки тисяч мешканців Стамбула зібралися у трьох різних районах мегаполісу, звідки попрямували ходою до одного з трьох мостів через Босфор",  - зазначає  видання. Там рік тому під час сутичок загинули 34 мирних мешканця. 

 

Як відомо, в ніч на 16 липня 2016 року група військовослужбовців ЗС Туреччини вчинила спробу збройного захоплення влади в країні. В результаті протистояння загинули 260 осіб.

Влада Туреччини назвала головним натхненником і організатором заколоту ісламського проповідника Фетхуллах Ґюлена, який проживає в США.

Напередодні річниці спроби держперевороту у державній Official Gazette було опубліковано декрет, згідно з яким тисячі держслужбовців у Туреччині відсторонено від роботи. Загалом своїх посад позбулися 7348 осіб. 

Детальніше про передумови і наслідки спроби перевороту і про перспективи подальших відносин Туреччини і ЄС - в статті посла Туреччини в Україні "Рік від спроби перевороту: що чекає Туреччину і Євросоюз".

Теми: Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Туреччині до річниці спроби перевороту звільнили 7 тис держслужбовців 15 липня 2017, 05:30
Рік від спроби перевороту: що чекає на Туреччину та Євросоюз 14 липня 2017, 11:18
Ґюлен не збирається залишати США в разі екстрадиції до Туреччини 12 липня 2017, 06:22
powered by lun.ua
Головні новини
Обстрілів в районі, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не було
Суд заарештував Добкіна на 2 місяці
Добкін заявляє, що для застави не має грошей, і шукає адвокатів в США
Прокуратура просить арештувати Добкіна, застава – понад 150 мільйонів
Усі новини
Гід київськими рейвами

Хто влаштовує головні вечірки в місті

Коли мами немає

Якою може бути альтернатива інтернату