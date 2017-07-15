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У Туреччині на річницю "перевороту" тисячі людей вийшли на мітинги

Субота, 15 липня 2017, 20:54

У Туреччині в день річниці невдалого "перевороту" тисячі людей беруть участь у численних мітингах і ходах.

Як повідомляє агенція "Анадолу", заходи, присвячені "Дню демократії і національної єдності - 15 липня" проходять у десятках міст Туреччини.

"Десятки тисяч мешканців Стамбула зібралися у трьох різних районах мегаполісу, звідки попрямували ходою до одного з трьох мостів через Босфор",  - зазначає  видання. Там рік тому під час сутичок загинули 34 мирних мешканця. 

 

Як відомо, у своїй статті у The Guardian з нагоди першої річниці спроби перевороту президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що лідери країн Заходу мають зробити вибір між підтримкою терористів і довірою турецького народу.

В ніч на 16 липня 2016 року група військовослужбовців ЗС Туреччини вчинила спробу збройного захоплення влади в країні. В результаті протистояння загинули 260 осіб. У країні розпочалася хвиля переслідувань, яка зустріла критику з боку Заходу.

Влада Туреччини назвала головним натхненником і організатором заколоту ісламського проповідника Фетхуллах Ґюлена, який проживає в США.

Напередодні річниці спроби держперевороту у державній Official Gazette було опубліковано декрет, згідно з яким тисячі держслужбовців у Туреччині відсторонено від роботи. Загалом своїх посад позбулися 7348 осіб. 

Детальніше про передумови і наслідки спроби перевороту і про перспективи подальших відносин Туреччини і ЄС - в статті посла Туреччини в Україні "Рік від спроби перевороту: що чекає Туреччину і Євросоюз".

Теми: Туреччина
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