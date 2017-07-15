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В Турции в годовщину "переворота" тысячи людей вышли на митинги

Суббота, 15 июля 2017, 20:54

В Турции в день годовщины несостоявшегося "переворота" тысячи людей принимают участие в многочисленных митингах и шествиях.

Как сообщает агентство "Анадолу", мероприятия, посвященные "Дню демократии и национального единства - 15 июля" проходят в десятках городов Турции.

"Десятки тысяч жителей Стамбула собрались в трех разных районах мегаполиса, откуда направились шествием к одному из трех мостов через Босфор", - отмечает издание. Там год назад во время столкновений погибли 34 мирных жителя.

 

Как известно, в своей статье в The Guardian по случаю первой годовщины попытки переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры стран Запада должны сделать выбор между поддержкой террористов и доверием турецкого народа.

В ночь на 16 июля 2016 группа военнослужащих ВС Турции совершила попытку вооруженного захвата власти в стране.  В результате противостояния погибли 260 человек. После этого в стране началась волна преследований, которые встретили критику со стороны Запада. 

Власти Турции назвали главным вдохновителем и организатором мятежа исламского проповедника Фетхуллу Гюлена, который проживает в США.

Накануне годовщины попытки госпереворота в государственной Official Gazette был опубликован декрет, согласно которому тысячи госслужащих в Турции отстранены от работы.  Всего своих должностей лишились 7348 человек.

Подробнее о предпосылках и последствиях попытки переворота и о перспективах дальнейших отношений Турции и ЕС - в статье посла Турции в Украине "Год от попытки переворота: что ждет Турцию и Евросоюз".

Темы: Турция
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