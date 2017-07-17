ВККС не пустила до Верховного Суду суддю, яку "забракувала" громадськість

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Понеділок, 17 липня 2017, 14:58

Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримала вето Громадської ради доброчесності на обрання діючої судді Верховного Суду Людмили Охрімчук в новий Верховний Суд.

Відповідне рішення комісія винесла в понеділок, 17 липня, передають Українські Новини.

ГРД наклала вето на обрання Охрімчук суддею нового Верховного Суду, мотивуючи це тим, що в своїх судових рішеннях ігнорувала позицію Європейського суду з прав людини.

Також до судді виникли питання щодо законності придбання нею і її сім'єю дорогого майна і нерухомості.

В результаті ВККС не змогла подолати вето ГРД, і суддя припинила участь в конкурсі.

За подолання вето проголосували 6 членів ВККС з мінімально необхідних 11.

Як відомо, Охрімчук приватизувала житло від міста, маючи заміський будинок, а також нерухомість на родичів. І ніяких згадок про ці станах в декларації немає.

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