ВККС не пустила до Верховного Суду суддю, яку "забракувала" громадськість
Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримала вето Громадської ради доброчесності на обрання діючої судді Верховного Суду Людмили Охрімчук в новий Верховний Суд.
Відповідне рішення комісія винесла в понеділок, 17 липня, передають Українські Новини.
ГРД наклала вето на обрання Охрімчук суддею нового Верховного Суду, мотивуючи це тим, що в своїх судових рішеннях ігнорувала позицію Європейського суду з прав людини.
Також до судді виникли питання щодо законності придбання нею і її сім'єю дорогого майна і нерухомості.
В результаті ВККС не змогла подолати вето ГРД, і суддя припинила участь в конкурсі.
За подолання вето проголосували 6 членів ВККС з мінімально необхідних 11.
Як відомо, Охрімчук приватизувала житло від міста, маючи заміський будинок, а також нерухомість на родичів. І ніяких згадок про цей стан в декларації немає.