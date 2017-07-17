Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВККС не пустила в Верховный Суд судью, которую "забраковала" общественность

Понедельник, 17 июля 2017, 14:58

Высшая квалификационная комиссия судей поддержала вето Общественного совета добропорядочности на избрание действующей судьи Верховного Суда Людмилы Охримчук в новый Верховный Суд.

Соответствующее решение комиссия вынесла в понедельник, 17 июля, передают Українські Новини.

ОСД наложил вето на избрание Охримчук судьей нового Верховного Суда, мотивируя это тем, что в своих судебных решениях игнорировала позицию Европейского суда по правам человека.

Также к судье возникли вопросы относительно законности приобретения ею и ее семьей дорогого имущества и недвижимости.

В итоге ВККС не смогла преодолеть вето ОСД, и судья прекратила участие в конкурсе.

За преодоление вето проголосовали 6 членов ВККС из минимально необходимых 11.

Как известно, Охримчук приватизировала жилье от города, имея загородный дом, а также недвижимость на родственниках. И никаких упоминаний об этих состояниях в декларации нет.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: