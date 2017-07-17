Кабмін планує "осучаснювати" пенсії до 2021 року

Верховна Рада має у першій половині вересня остаточно ухвалити законопроект про пенсійну реформу, щоб уже з 1 жовтня почалося осучаснення пенсій.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, додавши, що осучаснення виплат має завершитись до 2021 року.

"Ми не можемо в один крок подолати 11 розмірів середньої заробітної плати, на основі яких розраховувались пенсії", – пояснив він, цитує Мінсоцполітики.

"Перший крок стосуватиметься 5,6 мільйонів пенсіонерів – це ті, кому пенсії призначались з 2008 по 2014 роки. У 2019-му році пенсії осучаснюватимуться тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 та 2016 роках по рівню 2018 року. І так далі...", – уточнив міністр.

Уже з 2021 року, за словами Реви, почнеться "нормальний процес індексації" – підвищення пенсій відповідно до інфляції та зростання рівня середньої зарплати. Він переконує, що це дозволить уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тим, хто вийде на пенсію на рік раніше (зараз різниця – у три і більше рази).

У проекті закону передбачено, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично розміром не менше, ніж 50% від рівня інфляції та від рівня зміни середньої зарплати.

Рева запевнив, що кошти для проведення "осучаснення пенсій" уже з жовтня є.

"За перших 5 місяців поточного року фонд оплати праці в Україні зріс на 37%, тобто настільки виросла середня заробітна плата. У минулому році ми планували, що в нинішньому розмір середньої зарплати становитиме 6300 гривень, однак уже в квітні вона становила 6700 грн. Уряд переглянув прогнозні показники на 2017 рік і вирахував, що наприкінці року середня заробітна плата буде не 6500, а 7104 гривні", – сказав він.

Планували, що фонд оплати праці виросте на 88 мільярдів гривень і складе 666 мільярдів у 2017 році, а показники поліпшилися – і уряд поставив очікуване надходження у розмірі 796 мільярдів гривень. Це на 130 мільярдів більше прогнозованих.

"Ці гроші були в економіці, але ховались у "тіні", – запевнив міністр.

"Закон під номером 17741, який ще називають 3200, дозволив детінізувати 212 мільярдів гривень. І якщо в минулому році Пенсійний Фонд отримав дотацію 145 мільярдів гривень і мав власних надходжень 112 мільярдів гривень, то в цьому 141 мільярд – дотація та 142 мільярди гривень – власні надходження", – заявив Рева.

"Перевиконання складатиме близько 20 мільярдів гривень. По факту ми отримаємо не 142, а 162 мільярди гривень. На сьогоднішній день із цих 20 мільярдів ми вже за п’ять місяців отримали 14 мільярдів гривень. Якщо екстраполювати на другу половину року, коли традиційно ростуть зарплати, то це вказує, що ми абсолютно спокійно досягнемо необхідної цифри", – сказав він.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про пенсійну реформу.

Олена Рощенко, УП