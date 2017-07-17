Кабмин планирует "осовременивать" пенсии до 2021 года

Верховная Рада должна в первой половине сентября окончательно принять законопроект о пенсионной реформе, чтобы уже с 1 октября началось осовременивание пенсий.



Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, добавив, что осовременивание выплат должно завершиться к 2021 году.



"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии", – пояснил он, цитирует Минсоцполитики.



"Первый шаг будет касаться 5,6 миллионов пенсионеров – это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии осучаснюватимуться тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года. И так далее", – уточнил министр.



Уже с 2021, по словам Ревы, начнется "нормальный процесс индексации" – повышение пенсий в соответствии с инфляцией и ростом уровня средней зарплаты. Он утверждает, что это позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше (сейчас разница – в три и более раза).



В проекте закона предусмотрено, что с 2021 индексация будет проводиться автоматически размером не менее 50% от уровня инфляции и уровня изменения средней зарплаты.



Рева заверил, что средства для "осовременивания пенсий" уже с октября есть.



"За первые 5 месяцев текущего года фонд оплаты труда в Украине вырос на 37%, то есть настолько выросла средняя заработная плата. В прошлом году мы планировали, что в нынешнем размер средней зарплаты составит 6300 гривен, однако уже в апреле она составляла 6700 грн. Правительство пересмотрело прогнозные показатели на 2017 год и вычислило, что в конце года средняя заработная плата будет не 6500, а 7104 гривны", – сказал он.



Планировалось, что фонд оплаты труда вырастет на 88 миллиардов гривен и составит 666 миллиардов в 2017 году, а показатели улучшились – и правительство поставило ожидаемое поступление в размере 796 миллиардов гривен. Это на 130 миллиадров больше прогнозируемых.



"Эти деньги были в экономике, но прятались в "тени", – заверил министр.



"Закон под номером 17741, который еще называют 3200, позволил детенизировать 212 миллиардов гривен. И если в прошлом году Пенсионный Фонд получил дотацию 145 миллиардов гривен и имел собственных поступлений 112 миллиардов гривен, то в этом 141 миллиард – дотация и 142 миллиарда гривен – собственные поступления", – заявил Рева.



"Перевыполнение составит порядка 20 миллиардов гривен. По факту мы получим не 142, а 162 миллиардов гривен. На сегодняшний день из этих 20 миллиардов мы уже за пять месяцев получили 14 миллиардов гривен. Если экстраполировать на вторую половину года, когда традиционно растут зарплаты, то это указывает, что мы совершенно спокойно достигнем необходимой цифры", – сказал он.



Как известно, 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о пенсионной реформе.



Алена Рощенко, УП