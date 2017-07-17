Місія ОБСЄ натрапила на міни і не змогла проїхати до Світлодарська
Група спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ разом з першим заступником глави місії Олександр Хуг не змогли проїхати до Світлодарська Донецької області.
Про це у понеділок повідомила місія у своєму Твіттері.
"Хуг і інші спостерігачі ОБСЄ не змогли проїхати по дорозі М-03 до Світлодарськ. Сторони не вилучили міни та не розірвалися боєприпаси", - сказано в повідомленні.
Вказується, що у Спільному центру контролю і координації припинення вогню на лінії розмежування сторін не вдалося скоординувати процес розмінування.
Як відомо, у квітні в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини.
В МЗС України також заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.
Олександр Шумілін, УП
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