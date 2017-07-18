Суд оштрафував Аграрну партію за гроші з Кіпру

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Вівторок, 18 липня 2017, 12:00

Садгірський районний суд Чернівців визнав винним керівника Аграрної партії у Чернівецькій області Василя Козака у вчиненні адміністративного правопорушення.

Про це повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до постанови Козака оштрафують на 2 210 грн, а також конфіскують 30 тис. грн, які Аграрна партія отримала від компанії, де кінцевим бенефіціаром є громадянин Кіпру.

"Внесок у розмірі 30 000 гривень на поточний рахунок обласного осередку був здійснений ТОВ "Буковинський Сад" у листопаді 2016 року. Обласна організація партії не відмовилася від внеску цієї юридичної особи, не повернула його у триденний термін і не перерахувала кошти до державного бюджету, як того вимагає закон. Постанова суду передбачає стосовно керівника осередку штраф з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, отриманої з порушенням закону", - зазначила голова НАЗК Наталія Корчак.

Як повідомлялося, НАЗК довело в суді, що "Аграрна партія України" отримала кошти від фірми, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин Великобританії.

Теми: суд
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