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Суд оштрафовал Аграрную партию за деньги с Кипра

Вторник, 18 июля 2017, 12:00

Садгорский районный суд Черновцов признал виновным руководителя Аграрной партии в Черновицкой области Василия Козака в совершении административного правонарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

Согласно постановлению Козака оштрафуют на 2 210 грн, а также конфискуют 30 тыс. грн, которые Аграрная партия получила от компании, где конечным бенефициаром является гражданин Кипра.

"Вклад в размере 30 000 гривен на счет областной ячейки был осуществлен ООО "Буковинский Сад" в ноябре 2016 года. Областная организация партии не отказалась от вклада данного юридического лица, не вернула его в трехдневный срок и не перечислила средства в государственный бюджет, как того требует закон. Постановление предусматривает в отношении руководителя организации штраф с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, полученной с нарушением закона", - отметила председатель НАПК Наталья Корчак.

Как сообщалось, НАПК доказало в суде, что "Аграрная партия Украины" получила средства от фирмы, конечным бенефициаром которой является гражданин Великобритании.

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Темы: суд
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