В Одесі суддю облили зеленкою: вона опинилася в лікарні

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Середа, 19 липня 2017, 13:04

Суддю Господарського суду Одеської області Ірину Малярчук госпіталізували після нападу невідомих осіб.

Про це повідомляє 19 липня прес-служба суду.

Інцидент стався у середу біля автостоянки Господарського суду Одеської області.

Двоє невідомих підбігли до судді та вилили рідину зеленого кольору (ймовірно діамантовий зелений) на обличчя та тіло судді, після чого зникли в невідомому напрямку.

У зв’язку з потраплянням цієї рідини в очі судді, її було госпіталізовано. Співробітники суду викликали поліцію.

Проводяться слідчі дії.

Керівництво суду заявляє про втручання у відправлення правосуддя і готує відповідні звернення до органів влади.

Як відомо, у травні на Одещині у Білгород-Дністровській міськраді депутата облили зеленкою через питання УПЦ КП.

У червні в Одесі невідомий у камуфляжі облив зеленкою обличчя народного депутата від Опоблоку Наталії Королевської.

Українська правда

Теми: Одеса суд
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