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Королевську в Одесі облили зеленкою

П'ятниця, 2 червня 2017, 15:23

В Одесі невідомий у камуфляжі облив обличчя народного депутата від Опоблоку Наталії Королевської зеленкою.

Про це у п'ятницю повідомляє місцеве видання 048.ua.

Сьогодні, в конференц-залі готелю "Гагарін" проходила конференція "Жінки за мир".

Активісти, яких видання називає "патріотами", оголосили конференцію і учасників проросійських і пікетували будівлю.

"Коли Королевська вийшла на вулицю, її відразу ж облив невідомий в камуфляжному костюмі. А вийти їй довелося через повідомлення про замінування. У прес-службі поліції повідомили, що сапери вивчили територію і не знайшли вибухових речовин", - повідомляє видання.

Учасників форуму евакуювали співробітники поліції.

Фото із облитою Королевською опублікували у групі "Автомайдан Одесса".

"Українська правда" в Threads

Теми: Опозиційний блокКоролевськаОдеса
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