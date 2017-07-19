У Грузії кажуть, що двічі просили Київ екстрадувати Саакашвілі
Головна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати Міхеіла Саакашвілі і двічі отримала офіційну відмову.
Про це заявила міністр юстиції Тея Цулукіані, повідомляє 19 липня Грузія Online.
"Ми двічі офіційно звернулися з Головної прокуратури Грузії до української сторони з проханням передати Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову. Ця інформація вже уточнена, це дійсно так", – говорить Цулукіані.
За її словами, прохання грузинської прокуратури "було обґрунтованим".
"Відправлені докази і на підставі цих доказів українська сторона може прийняти те рішення, яке на даному етапі для неї вже є прийнятним. Однак, зрозуміло, прокурори продовжать співпрацю. Як заявив президент України, це не може бути політичним процесом, це питання доказів і докази говорять на шкоду пану Саакашвілі", – зазначила Цулукіані.
Як відомо, 17-18 липня президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом.
Журналісти неодноразово задавали йому запитання про можливу екстрадицію Саакашвілі.
Спочатку Порошенко заявив, що Грузія не зверталася до України з проханням про екстрадицію, проте пізніше зазначив, що перевірив цю інформацію і виявилося, що Грузія зверталася, але Україна відповіла відмовою.
У Грузії проти екс-президента країни Саакашвілі, який отримав українське громадянство і очолював Одеську облдержадміністрацію, порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням в розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.
Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії його повинні заарештувати.
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