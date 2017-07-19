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В Грузии говорят, что дважды просили Киев выдать Саакашвили

Среда, 19 июля 2017, 13:48
В Грузии говорят, что дважды просили Киев выдать Саакашвили

Главная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать Михеила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани, сообщает 19 июля Грузия Online.

"Мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так", – говорит Цулукиани.

По ее словам, просьба грузинской прокуратуры "была обоснованной".

"Отправлены доказательства и на основании этих доказательств украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемо. Однако, разумеется, прокуроры продолжат сотрудничество. Как заявил президент Украины, это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств и доказательства говорят в ущерб господину Саакашвили", –Тея Цулукиани.

Как известно, 17-18 июля президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Грузии.

Журналисты задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Сначала Порошенко заявил, что Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью "Общественному вещателю", он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом.

В Грузии против экс-президента страны Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате госсредств и превышении служебных полномочий.

Согласно решению суда, в случае появления Саакашвили в Грузии его должны арестовать.

Темы: СаакашвилиГрузия
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