Порошенко не планує обговорювати екстрадицію Саакашвілі у Грузію

Україна не розглядає питання екстрадиції Михайла Саакашвілі до Грузії.



Про це президент Петро Порошенко заявив журналістам у Тбілісі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"У нас є ефективна комунікація з грузинським урядом, але ми не отримували вимоги про екстрадицію Михайла Саакашвілі, тому це питання ми не розглядаємо", – сказав він.



На запитання, чи можливо обговорення цього питання на зустрічах у Тбілісі, Порошенко відповів, що без вимоги грузинської сторони йому немає чого сказати з цього приводу.



У Грузії проти екс-президента країни Саакашвілі, який отримав українське громадянство і очолював Одеську облдержадміністрацію, порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням у розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.



Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії його мають арештувати.