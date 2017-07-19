Суд заарештував 20 автомобілів у справі Клименка

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Середа, 19 липня 2017, 14:09

Суд заарештував 20 автомобілів охоронної компанії "Скіф" у справі колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, повідомляють в середу "Українські новини".

Згідно з ним, в органу попереднього розслідування достатньо підстав вважати, що підозрюваний Клименко вчиняв дії, спрямовані на маскування і легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ "Охоронне підприємство" група Скіф".

Суд вирішив задовольнити клопотання Головної військової прокуратури і наклав арешт на 20 автомобілів охоронної компанії.

Заарештовано 2 автомобіля Renault Dokker, 10 – Toyota Camry, 2 – Volkswagen Multivan, а також Mitsubishi Pajero Wagon, Skoda Superb, Mercedes-Benz Gl63 AMG, Mercedes-Benz Gl500 4matic, Mercedes-Benz E350 і Chevrolet Cruze.

Як відомо, заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що Клименко вивів 788 млн доларів на рахунки компаній Unison, медіахолдингу "Вести" і ще двох компаній.

Також, за його словами, з колишніх правоохоронців була створена і використовувалася для силових операцій охоронна фірма "Скіф".

Як повідомлялося, 14 липня Головна військова прокуратура заявляла про проведення спільно з Національною поліцією комплексу обшуків в приміщеннях, що належать екс-міністру Клименку.

Сам екс-міністр заявив, що не має відношення до підприємств, де українські правоохоронці проводять обшуки.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос анонсував ряд затримань в ході обшуків в рамках справи Клименка.

Теми: Клименко суд прокуратура
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