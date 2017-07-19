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Суд арестовал 20 автомобилей по делу Клименко

Среда, 19 июля 2017, 14:09

Суд арестовал 20 автомобилей охранной компании "Скиф" по делу бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, сообщают в среду "Українські новини".

Согласно ему, у органа предварительного расследования достаточно оснований считать, что подозреваемый Клименко совершал действия, направленные на маскировку и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем с помощью ООО "Охранное предприятие "группа Скиф".

Суд решил удовлетворить ходатайство Главной военной прокуратуры и наложил арест на 20 автомобилей охранной компании.

Арестованы 2 автомобиля Renault Dokker, 10 - Toyota Camry, 2 - Volkswagen Multivan, а также Mitsubishi Pajero Wagon, Skoda Superb, Mercedes-Benz Gl63 AMG, Mercedes-Benz Gl500 4matic, Mercedes-Benz E350 и Chevrolet Cruze.

Как известно, заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что Клименко вывел 788 млн долларов на счета компаний Unison, медиахолдинга "Вести" и еще двух компаний.

Также, по его словам, из бывших правоохранителей была создана и использовалась для силовых операций охранная фирма "Скиф".

Как сообщалось, 14 июля Главная военная прокуратура заявляла о проведении совместно с Национальной полицией  комплекса обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.

Сам Клименко заявил, что не имеет отношения к предприятиям, где украинские правоохранители проводят обыски.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос анонсировал ряд задержаний в ходе обысков в рамках дела Клименко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Клименкосудпрокуратура
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