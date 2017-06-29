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Львів погодився, щоб сміття вивозила ОДА

Четвер, 29 червня 2017, 18:50

Львівська міська рада погодилась передати функції зі збирання, вивезення та утилізації сміття Львівській ОДА.

За відповідне рішення міськрада проголосувала на сесії в четвер.

Згідно з ухвалою, ЛМР передає ЛОДА функції зі збирання, вивезення та утилізації твердих відходів зі Львова строком на два роки.

Також на цей період міськрада передала в управління ОДА комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс", яке спеціалізується на вивезенні сміття.

Крім того, міськрада проведе аудит використання коштів на збір сміття у Львові за період з 1 червня 2016 року.

Для реалізації облдержадміністрацією планів із вивезення сміття з міста Львівська міськрада виділить 150 мільйонів гривень у 2017 році, 300 мільйонів - у 2018 та 150 мільйонів - у 2019 році.

Обласній адміністрації також надали право укладати договори про утилізацію відходів з контрагентами, але тільки до літа 2019 року.

Вранці глава Львівської ОДА Олег Синютка передав у міськраду свій варіант ухвали, яку пропонував проголосувати на сесії. В її тексті, зокрема, були пункти про термінове виділення 70 мільйонів гривень до 10 липня для підготовки полігонів та закупівлі техніки.

Крім того, у варіанті ОДА не були вказані терміни, на які повноваження міськради передаються облдержадміністрації, та були відсутні часові рамки, на які можуть укладатись договори з компаніями-підрядниками.

Проти цього різко виступив львівський мер Андрій Садовий, якого обурило, що ОДА хоче забрати повноваження міста на невизначений термін. У проголосованому документі усі права ОДА щодо вивезення сміття зі Львова закінчуються червнем 2019 року.

Представник фракції БПП на засіданні перед голосуванням заявив, що у такому разі ця ухвала не буде працювати, бо ОДА такий варіант не влаштовує. Але депутати міськради проголосували ухвалу саме з часовими рамками до 2019 року.

Українська правда

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Теми: ЛьвівскандалСадовийЛьвівщина
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