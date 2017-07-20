"Безвіз" не так і сильно збільшив потік до ЄС – прикордонники

727 переглядів
Четвер, 20 липня 2017, 15:20

Державна прикордонна служба не зафіксувала суттєвого збільшення кількості громадян України, які перетинають кордон, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом.

Про це заявив речник відомства Олег Слободян на прес-конференції, передають "Українські новини".

"Якщо говорити про тенденції першого місяця дії "безвізу", то українці в черговий раз продемонстрували, що досить спокійно сприймають будь-які нововведення, навіть такі, як "безвіз". Ми не спостерігаємо серйозного збільшення навантаження на пункти пропуску й збільшення кількості українців, які виїжджають за кордон у Європейський Союз", – сказав він.

Водночас Слободян визнав, що активізація виїзду все-таки спостерігається.

За його словами, близько третини українців, які перетнули кордон з ЄС із 11 липня, скористалися біометричними паспортами.

При цьому Слободян наголосив, що більшість із них отримали паспорти в 2015-му і 2016 роках.

"Якщо говорити конкретно про тих, хто скористався "безвіком", тобто мав тільки біометричний паспорт без віз і будь-яких інших документів, то таких з 11 червня станом на сьогодні 120 тисяч 852 осіб, що становить близько 5% всіх українців, які перетнули кордони із країнами ЄС за цей час", – сказав він.

За даними прикордонників, 51 громадянину України відмовили в перетині кордону з початку дії безвізового режиму з ЄС.

Із початку року Державна міграційна служба оформила 1 845 000 біометричних паспортів для виїзду за кордон – і ажіотаж зберігається.

Теми: безвіз ЄС кордон Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За час "безвізу" лише 51 українцю відмовили у в’їзді до ЄС 20 липня 2017, 14:11
Ажіотаж на біометричні закордонні паспорти не вщухає – міграційна служба 17 липня 2017, 13:53
100 тисяч українців скористалися безвізом із ЄС – Порошенко 13 липня 2017, 11:49
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: Вбивство Шеремета не може залишатися нерозкритим
Під Красногорівкою загинули 4 бійці, всього за добу – 9
Посли G7 закликали розслідувати вбивство Шеремета і покарати винних
Під МВС миттєво змили нагадування про вбивство Шеремета
Усі новини
Слухати

Останній ефір Павла Шеремета

Інтерв'ю

Линор Горалик: Мода – это не Chanel, а отношения людей с одеждой