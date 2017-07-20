"Безвіз" не так і сильно збільшив потік до ЄС – прикордонники

Державна прикордонна служба не зафіксувала суттєвого збільшення кількості громадян України, які перетинають кордон, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом.

Про це заявив речник відомства Олег Слободян на прес-конференції, передають "Українські новини".

"Якщо говорити про тенденції першого місяця дії "безвізу", то українці в черговий раз продемонстрували, що досить спокійно сприймають будь-які нововведення, навіть такі, як "безвіз". Ми не спостерігаємо серйозного збільшення навантаження на пункти пропуску й збільшення кількості українців, які виїжджають за кордон у Європейський Союз", – сказав він.

Водночас Слободян визнав, що активізація виїзду все-таки спостерігається.

За його словами, близько третини українців, які перетнули кордон з ЄС із 11 липня, скористалися біометричними паспортами.

При цьому Слободян наголосив, що більшість із них отримали паспорти в 2015-му і 2016 роках.

"Якщо говорити конкретно про тих, хто скористався "безвізом", тобто мав тільки біометричний паспорт без віз і будь-яких інших документів, то таких з 11 червня станом на сьогодні 120 тисяч 852 осіб, що становить близько 5% всіх українців, які перетнули кордони із країнами ЄС за цей час", – сказав він.

За даними прикордонників, 51 громадянину України відмовили в перетині кордону з початку дії безвізового режиму з ЄС.

Із початку року Державна міграційна служба оформила 1 845 000 біометричних паспортів для виїзду за кордон – і ажіотаж зберігається.