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"Безвиз" не так и сильно увеличил поток в ЕС – пограничники

Четверг, 20 июля 2017, 15:20

Государственная пограничная служба не зафиксировала существенного увеличения количества граждан Украины, которые пересекают границу, с начала действия безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом заявил спикер ведомства Олег Слободян на пресс-конференции, передают "Українські новини".

"Если говорить о тенденциях первого месяца действия безвиза, то украинцы в очередной раз продемонстрировали, что достаточно спокойно воспринимают любые нововведения, даже такие, как безвиз. Мы не наблюдаем серьезного увеличения нагрузки на пункты пропуска и увеличения количества украинцев, которые выезжают за границу в Европейский Союз", – сказал он.

В то же время, Слободян отметил, что активизация выезда все-таки наблюдается.

По его словам, около трети украинцев, которые пересекли границу с ЕС с 11 июля, воспользовались биометрическими паспортами.

При этом Слободян подчеркнул, что большинство из них получили паспорта в 2015 и 2016 годах.

"Если говорить конкретно о тех, кто воспользовался безвизом, то есть имел только биометрический паспорт без виз и любых других документов, то таких с 11 июня по состоянию на сегодня 120 тыс. 852 человек, что составляет около 5% всех украинцев, которые пересекли границу со странами ЕС за это время", – сказал он.

По данным пограничников, 51 гражданину Украины отказали в пересечении границы с начала действия безвизового режима с ЕС.

С начала года Государственная миграционная служба оформила 1 845 000 биометрических паспортов для выезда за границу – и ажиотаж сохраняется.

"Украинская правда" в Threads

Темы: безвизЕСграницаПограничная служба
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