У штабі АТО уточнили втрати: один боєць потрапив у полон

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Четвер, 20 липня 2017, 16:33

В результаті активізації бойовиків у четвер чотири українських військовослужбовці загинули, один потрапив у полон, семеро бійців отримали поранення.

Таку уточнену інформацію станом на 16.00 20 липня оприлюднив прес-центр штабу АТО.

"За минулу добу, 19 липня 2017 року, чотири військовослужбовці ЗС України загинули: один захисник – від кулі ворожого снайпера, троє – під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

За поточну добу, 20 липня 2017 року, в результаті активізації дій противника, у тому числі масованого обстрілу позицій ЗС України, загинуло чотири українських військовослужбовці, один потрапив у полон. Семеро наших захисників отримали поранення.

Українська правда

Теми: АТО
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