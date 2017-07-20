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Бойовики хотіли прорватися під Красногорівкою: 4 бійців загинули

Четвер, 20 липня 2017, 14:22

Як мінімум четверо українських військових загинули, двоє отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Красногорівки в четвер.

Про це на брифінгу 20 липня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Після четвертої години ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 міліметри, танків та установок "Град" П в районі Красногорівки", – розповів полковник.

"За попередньою інформацією, українські війська внаслідок цього обстрілу зазнали важких втрат: 4 військовослужбовців загинули, 2 було поранено", – додав він.

Речник АТО також зазначив, що інформація ще уточнюється.

"Є інформація також, що були спроби бойовиків перейти в наступ. Але щільним вогнем ми їх зупинили", – сказав Лисенко.

Ще один український військовослужбовець загинув під час обстрілу Новгородського, що на донецькому напрямку.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український військовослужбовець. Інцидент стався в Мар’їнці, причина смерті – ворожий обстріл. Також у Новотошківському група наших військових натрапила на вибуховий пристрій (попередньо – міна ОЗМ-72), внаслідок 3 військовослужбовців загинули, ще 3 – дістали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначили в штабі АТО.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОДонбас
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