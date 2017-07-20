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У штабі АТО уточнили втрати: один боєць потрапив у полон

Четвер, 20 липня 2017, 16:33

В результаті активізації бойовиків у четвер чотири українських військовослужбовці загинули, один потрапив у полон, семеро бійців отримали поранення.

Таку уточнену інформацію станом на 16.00 20 липня оприлюднив прес-центр штабу АТО.

"За минулу добу, 19 липня 2017 року, чотири військовослужбовці ЗС України загинули: один захисник – від кулі ворожого снайпера, троє – під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

За поточну добу, 20 липня 2017 року, в результаті активізації дій противника, у тому числі масованого обстрілу позицій ЗС України, загинуло чотири українських військовослужбовці, один потрапив у полон. Семеро наших захисників отримали поранення.

Як повідомлялося, після четвертої години ранку 20 липня російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 міліметри, танків та установок "Град" П в районі Красногорівки.

За попередньою інформацією, бойовики також намагались піти у наступ, але відступили під вогнем у відповідь сил АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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