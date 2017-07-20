Бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

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Четвер, 20 липня 2017, 22:29

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обстріляли в селищі Трудовське.

Про це йдеться у Twitter-повідомленні СММ.

"У безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ стріляли зі стрілецької зброї в селищі Трудовське Петровського району Донецька", - зазначили у місії.

Згідно з повідомленням, БПЛА приземлився безпечно.

У СММ ОБСЄ назвали обстріл "явною неповагою до Мінських угод".

Як відомо, селище Трудовське розташоване на непідконтрольній українському уряду території.

Українська правда

Теми: ОБСЄ АТО
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